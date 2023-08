Überfall auf Spielothek: Kripo Hof sucht Zeugen

Die Kripo Hof braucht aktuell eure Mithilfe: Vergangene Nacht haben zwei Unbekannte eine Spielothek im Hofer Bahnhofsviertel überfallen. Die Täter haben die Mitarbeiterin an der Kasse mit einem Messer bedroht und etwa 1.000 Euro erbeutet. Danach sind sie in Richtung Hallenbad geflüchtet, heißt es in einer Mitteilung. Jetzt sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. Insbesondere geht’s um eine Person, die sich zum Zeitpunkt des Überfalls noch in der Spielothek aufgehalten hat. Der Zeuge ist allerdings vor Eintreffen der Polizei gegangen, heißt es.

Wer Hinweise zu den beiden Tätern oder zum Überfall geben kann, meldet sich bitte unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 bei der Kriminalpolizei Hof.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: