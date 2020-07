Überfall auf Juwelier: Polizei nimmt bewaffneten Räuber fest

Fürth (dpa/lby) – Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft in Fürth hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 50-Jährige hatte laut Polizei am Montagvormittag die Mitarbeiter des Geschäfts in der Innenstadt mit einer Schusswaffe bedroht. Als die Polizei eintraf, war der Mann noch im Geschäft. Zunächst habe er auch die Beamten mit seiner Waffe bedroht. Als er dann merkte, dass die Einsatzkräfte das Gebäude umstellt hatten, ließ er sich widerstandslos festnehmen.