Überfall auf Hohenberger Supermarkt: Kripo sucht Zeugen

Es muss ein ganz schöner Schreck sein, wenn plötzlich jemand mit einer Pistole vor einem steht. So ist es einer Verkäuferin in einem Supermarkt in der Schirndinger Straße in Hohenberg an der Eger am Nachmittag gegangen. Er verlangte Bargeld, flüchtete schließlich aber ohne Beute, nachdem die Verkäuferin um Hilfe rief. Mit einem blauen Ford Focus fuhr er Richtung tschechische Grenze. Eine Fahndung mit einem Polizeihubschrauber blieb zunächst erfolglos.

Die Kripo Hof ermittelt jetzt und sucht nach Zeugen. Wer Hinweise zu dem Täter geben kann, soll sich bitte melden. Der Mann ist etwa 30 Jahre alt, 1 Meter 70 groß, hat eine sportliche Figur, kurze braune Haare und trug einen schwarzen Pullover mit Aufdruck, eine schwarze Hose und einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz.

Tel.: 09281 704-0