Überfall auf Geldtransporter: Großfahndung im Raum Alzenau

Nach einem Raubüberfall auf einen Geldtransporter fahndet die Polizei an der bayerisch-hessischen Landesgrenze mit zahlreichen Kräften nach den Tätern. Beide seien möglicherweise bewaffnet, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Autofahrer sollten im Großraum Alzenau keine Anhalter mitnehmen. Nach bisherigen Erkenntnissen stoppten die Täter den Geldtransporter, fesselten die beiden Fahrzeuginsassen und schnappten sich die Beute in noch unbekannter Höhe. Sie flüchteten zunächst per Auto, das aber kurze Zeit später brennend und ohne Täter und Geld gefunden wurde.