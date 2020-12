Überfall auf 19-Jährigen in Plauen: Kripo sucht drei Männer

An den vergangenen Abend in Plauen denkt ein 19-Jähriger vermutlich nicht gerne zurück. Er war gerade auf dem Weg nach Hause, als ihn in der Nähe der Bahnunterführung in der Karolastraße drei Männer überfallen. Einer davon verletzte den jungen Mann mit einem Messer oder einer abgebrochenen Glasflasche am Arm und klaute ihm sein Handy. Die Täter flüchteten Richtung Wielandstraße. Sie sollen sehr dunkle Haut gehabt haben, zwischen 20 und 25 Jahre alt gewesen sein und etwa 1 Meter 70 groß. Alle trugen schwarze Kleidung, einer hatte rote Turnschuhe an. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, soll sich bitte bei der Kripo in Zwickau melden.

Tel.: 0375 4284480