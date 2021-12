Über Weihnachten: Testmöglichkeiten in der Region

Jetzt über die Feiertage steht bestimmt der ein oder andere Besuch bei der Verwandtschaft an. Um auf Nummer Sicher zu gehen, sollten sich alle vorher auf das Corona-Virus testen lassen. In der Region gibt es auch über Weihnachten die Möglichkeit dazu. Das Testzentrum in Wunsiedel mit der Außenstelle in Selb hat heute und an den beiden Weihnachtsfeiertagen jeweils von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Die zentrale Teststation in Hof bietet Corona-Tests von 8 bis 13 Uhr an. Im Hofer Rockwerk könnt ihr euch heute, morgen und übermorgen von 8 bis 12 Uhr testen lassen. Aber auch im Landkreis gibt es viele Test-Möglichkeiten. Die Corona-Testzentren im Vogtland bieten auch an Weihnachten Tests an. Zum Beispiel in Plauen, Oelsnitz, Schöneck, Auerbach und Adorf.

Übersicht:

https://www.landkreis-hof.de/testmoeglichkeiten/ (Hofer Land)

https://www.rettzv-sws.de/corona-testzentren/ (Vogtland)