Über die Feiertage: Impfaktionen in den nächsten Tagen

Das Corona-Virus legt auch über die Feiertage keine Pause ein. Vor allem jetzt nicht, da die Omikron-Variante auf dem Vormarsch ist. In der Region gibt es deshalb auch zwischen Weihnachten und Silvester Impfaktionen. Am Sonntag könnt ihr euch in der Praxis Dr. Hoppe in Hof eure Erst-, Zweit- oder Drittimpfung abholen (14 – 20 Uhr). Das Impfzentrum Waldsassen im Landkreis Tirschenreuth veranstaltet am zweiten Weihnachtsfeiertag zwischen 8 und 17 Uhr erneut einen Kinder-Impftag (für Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren). Das MVZ Hochfranken in Hof veranstaltet am Montag einen offenen Impftag. Einen Termin braucht ihr dafür nicht. Die nächste Kinder-Impfaktion im Hofer Land ist am kommenden Dienstag in der Hofer Freiheitshalle. Im Vogtland können sich Kinder ab Montag in der Impfstelle in Eich gegen Corona impfen lassen.