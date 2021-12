Über den Jahreswechsel: Stadtbusse und Straßenbahnen fahren anders

Wer jetzt über den Jahreswechsel mit Bus oder Bahn fahren will, muss sich auf Veränderungen einstellen. Wie die Stadtwerke Hof mitteilen, fahren die Stadtbusse heute an Silvester nach Samstagsfahrplan. An Neujahr und am Dreikönigstag gilt der Feiertagsfahrplan.

Die Straßenplan in Plauen fährt seit Mitte September nach Ferienfahrplan wegen Personalausfällen durch Krankheit und Corona-Quarantäne. Mittlerweile sind aber wieder viele Mitarbeiter zurückgekehrt. Ab Montag will die Straßenbahn wieder nach Normalfahrplan fahren. Die Fahrscheinautomaten sind jetzt über den Jahreswechsel bis morgen gegen 15 Uhr außer Betrieb. In dieser Zeit können die Fahrgäste ihre Fahrkarte in den Straßenbahnen beim Fahrer kaufen.