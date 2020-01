Über 800: Sana-Klinikum knackt 2019 Geburten-Rekord

Weniger Geburten in Hof – das hat die Bevölkerungsprognose des Bayerischen Landesamtes für Statistik für die kommenden Jahre vorausgesagt. Ferner davon könnten wir aktuell aber nicht sein. Das Sana-Klinikum in Hof hat 2019 einen neuen Geburtenrekord verzeichnet. Insgesamt 811 Kinder sind dort im vergangenen Jahr auf die Welt gekommen – so viele wie noch nie. Überhaupt lag der Wert damit erstmals über 800. Knapp 54% der Neugeborenen waren Jungs. 10 Mal konnten sich die Eltern über Zwillinge freuen. Derweil sind im Sana-Klinikum auch schon 7 Kinder im neuen Jahrzehnt geboren.