Über 61.000 zusätzliche Wohnungen im Jahr 2022

Ungeachtet vieler zusätzlicher Wohnungen haben Bayerns Bürger im rechnerischen Schritt in diesem Jahr ein bisschen weniger Platz im eigenen Zuhause: Ende 2022 gab es 6.669.714 Wohnungen in Bayern, 61.265 mehr als ein Jahr zuvor. Das meldete das Statistische Landesamt in Fürth am Dienstag. Gleichzeitig ist der individuelle Wohnraum pro Kopf um 0,2 auf 48,9 Quadratmeter leicht geschrumpft. Die Behörde führte das auf das anhaltende Wachstum der Einwohnerzahlen zurück.

Der Wohnungsbestand misst die Nettobilanz des bayerischen Wohnungsbaus: Die jährlichen Neubauzahlen allein geben die Entwicklung nicht vollständig wider, da auch viele alte Häuser abgerissen werden, vor allem bei der sogenannten «Nachverdichtung» in den Städten.

Am geräumigsten wohnen nach wie vor die Niederbayern mit durchschnittlich 53,3 Quadratmeter pro Kopf. Am wenigsten Platz haben die Oberbayern mit 46,2 Quadratmetern. Dies liegt vor allem am München-Effekt: In der teuren Landeshauptstadt sind die Wohnungen im Schnitt nicht nur besonders teuer, sondern auch kleiner als auf dem Land.