Über 3 Monate vermisst: Frau aus Löschwitz bei Kemnath tot aufgefunden

Ende Dezember hat die Polizei eine Vermisstensuche öffentlich gemacht. Dabei ging es um eine damals 49-jährige Frau aus Löschwitz bei Kemnath im Landkreis Tirschenreuth. Damals haben zahlreiche Einsatzkräfte, Rettungshunde, Hubschrauber und Drohnen nach der Vermissten gesucht – ohne Erfolg. Letzten Monat wurde in einem nicht genutzten Anwesen in Löschwitz ein Leichnam entdeckt. Jetzt ist klar: Dabei handelt es sich um die vermisste Frau. Das teilt die Kriminalpolizeiinspektion Weiden mit und bezieht sich auf ein DNA-Gutachten. Von einem Fremdverschulden geht die Polizei derzeit nicht aus. Die Kripo Weiden ermittelt weiter.

