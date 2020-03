Über 200 Einbrüche: Oberfränkische Polizei schnappt rumänische Diebe

Der oberfränkischen Polizei ist es gelungen, einer Diebesbande aus Rumänien das Handwerk zu legen. Die Mitglieder dieser Bande sollen jahrelang in Nordbayern aber auch in anderen Bundesländern in Firmen Beute gemacht haben. Auf ihr Konto sollen über 200 Einbrüche in Bayreuth, Hof, Würzburg, Regensburg und Weiden gehen.

Die Täter seien jeweils aus Rumänien angereist, in verschiedene Firmen eingebrochen und dann wieder über die Grenze verschwunden. Der Wert ihrer Beute beläuft sich nach Angaben des Polizeipräsidiums auf rund 250.000 Euro, der Sachschaden, den die Einbrecher hinterlassen haben, sogar bei knapp einer halben Million Euro. Monatelang hat die Kripo Oberfranken zusammen mit den rumänischen Behörden nach den Tätern gefahndet. Jetzt ergingen acht Haftbefehle. Sechs Tatverdächtige sitzen bereits im Gefängnis. Teilweise sind sie wegen anderer Delikte schon zu Haftstrafen verurteilt worden. Zwei mutmaßliche Bandenmitglieder warten noch in Rumänien auf ihre Auslieferung nach Deutschland.

(Symbolbild)