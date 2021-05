U50: Weitere Lockerungen im Landkreis Hof kommende Woche möglich

In Hof gibts heute weitere Lockerungen im Handel, in Schulen und Kitas und die Ausgangssperre ist passé. Die Inzidenz liegt stabil unter 100. Genauer: Heute bei rund 59. Morgen könnte dann auch das OK für die Außengastronomie, das Theater und das Freibad kommen.

Der Landkreis Hof hat den Schwellenwert von 50 heute unterschritten und liegt bei etwa 45. Bleibt es dabei, dann sind ab kommenden Dienstag – sprich am 1. Juni – weitere Lockerungen im Landkreis möglich, heißt es vom Landratsamt. Dann ist zum Beispiel wieder kontaktfreier Sport im Innenbereich drin und Fitnessstudios können unter Auflagen wieder öffnen. Dann dürften sogar wieder Veranstaltungen unter freiem Himmel mit bis zu 250 Personen und festen Plätzen stattfinden. Außerdem wären wieder Zuschauer bei Sportveranstaltungen erlaubt. Geschäfte könnten ohne Terminvergabe öffnen.

Hier sind noch die heutigen Zahlen des RKI für die restlichen Landkreise im Sendegebiet:

Landkreis Wunsiedel: 23,5 ↑

Landkreis Tirschenreuth: 9,7 ↓

Vogtlandkreis: 18,1 ↓

Saale-Orla-Kreis: 93,4 ↓

Das lange Pfingstwochenende kann aber noch Auswirkungen auf die Zahlen haben, da sich da weniger Menschen haben testen lassen bzw. nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten ans RKI übermittelt haben.