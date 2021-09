U18 Wahlergebnisse der Region: CSU und SPD gehen als Favoriten hervor

In einer Woche ist unsere Meinung gefragt. Für alle Bürger über 18 Jahren öffnen dann die Wahllokale zur Bundestagswahl 2021. Aber auch unsere Kinder und Jugendlichen durften ihre Stimme in der letzten Woche abgeben. Bei der U18-Bundestagswahl haben in der Stadt Hof rund 300 – im Landkreis Hof 1470 Kinder und Jugendliche ihre Wahl getroffen. Dabei geht die CSU sowohl in der Stadt als auch im Landkreis hervor. Dicht gefolgt von der SPD. Die geringste Anzahl Stimmen haben die U18 Wähler im Landkreis Hof der Partei DIE LINKE gegeben. In der Stadt Hof ist die AFD Schlusslicht. Ähnliche Ergebnisse zeichnen sich im Landkreis Wunsiedel ab. Hier haben über 400 Kinder und Jugendliche gewählt. An der Spitze stehen hier ebenfalls CSU und SPD – DIE LINKE belegt den letzten Platz.

Wahlergebnisse U18-Wahl im Landkreis Hof im Überblick:

© Kreisjugendring Hof des Bayrischen Jugendrings (K.d.ö.R.)

Wahlergebnisse U18-Wahl in der Stadt Hof im Überblick: