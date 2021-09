U18-Wahl: Wahllokale öffnen im Landkreis Wunsiedel

In nicht mal mehr fünf Wochen entscheiden die Erwachsenen, wer in den nächsten Bundestag kommt. Aber wie würde das Ergebnis aussehen, (…)

Fridays for Future: Nächste Demo in Hof am 24. September

Briefwahl bei der Bundestagswahl: Das gilt es zu beachten

In den vergangenen Jahren haben immer mehr Menschen per Brief gewählt statt persönlich in die Wahlkabine zu gehen. Corona hat diesen (…)