U18-Wahl: So wählt bei uns die Jugend

In gut einer Woche ist eure Meinung gefragt. Für alle über 18 Jahren öffnen dann die Wahllokale zur Landtagswahl in Bayern. Aber auch die jungen Leute durften ihre Stimme in der vergangenen Woche abgeben. Bei der U18-Landtagswahl haben in Stadt und Landkreis Hof etwa 640 Kinder und Jugendliche ihre Kreuze gemacht.

Dabei geht die CSU als Sieger hervor, dicht gefolgt von der AfD. Die Freien Wähler würden es im Gegensatz zum bayernweiten Trend nur knapp in den Landtag schaffen, auch Die Linke wäre durch die Stimmen der jungen Leute in der Region knapp vertreten.

Andere Ergebnisse zeigen sich im Stimmkreis Wunsiedel-Kulmbach. Hier haben über 230 Kinder und Jugendliche gewählt. An der Spitze steht hier ebenfalls die CSU, dahinter folgen mit einem größeren Abstand SPD und AfD. Die Freien Wähler und die Die Linke schneiden etwas besser ab. Einen Überblick über die Wahlergebnisse findet ihr hier.