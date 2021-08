U18-Wahl: Jetzt als Wahllokal anmelden

In nicht mal mehr fünf Wochen entscheiden die Erwachsenen, wer in den nächsten Bundestag kommt. Aber wie würde das Ergebnis aussehen, wenn die Jungen wählen dürften? Das zeigt auch heuer wieder die U18-Wahl. Bei der geben auch Jugendliche unter 18 ihre Stimme ab, und zwar neun Tage vor der eigentlichen Bundestagswahl. Wer noch ein Wahllokal eröffnen will, kann sich im Landkreis Wunsiedel an Svenja Fassbinder von der Kommunalen Jugendarbeit wenden:

Mehr Infos findet ihr hier.

Kontakt zur KOJA:

E-Mail: svenja.fassbinder@landkreis-wunsiedel.de

Telefon: 09232 80316

Mobil: 0170 2772296