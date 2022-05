U11-Mini-EM: Nachwuchsfußballer kicken in Rehau

Bevor im November die Großen bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar kicken, sind an diesem Wochenende erst einmal die Kleinen dran. Die Deutsch-Tschechische Fußballschule veranstaltet nach fast drei Jahren Corona-Pause wieder die U11-Mini-EM in Rehau und Franzensbad. Mit dabei sind 16 Nachwuchsteams aus insgesamt 12 Nationen. Zu den Teams gehören Bayern München, RB Leipzig aber auch Ajax Amsterdam oder Manchester United. Die Vorrunde findet heute bis 16 Uhr in Franzensbad statt. Die Finalrunde beginnt morgen um 8.30 Uhr im Rehauer Sportzentrum.