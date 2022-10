U-Ausschüsse zu Stammstrecke und Nürnberger Museum geplant

Grüne, SPD und FDP wollen die Kostenexplosion bei der zweiten Münchner S-Bahn-Stammstrecke und die Finanzierung des Zukunftsmuseums Nürnberg in zwei getrennten Untersuchungsausschüssen aufarbeiten. Das verlautete am Dienstag aus Oppositions-Kreisen im Landtag, als erstes hatte die «Süddeutsche Zeitung» darüber berichtet. Details wollen die drei Oppositionsfraktionen bei einer Pressekonferenz an diesem Mittwochmorgen im Landtag vorstellen.

Damit wird es im Landtagswahljahr vier Untersuchungsausschüsse im Landtag geben – mindestens in der jüngeren Vergangenheit ist dies ein neuer Rekord. Ein erstes solches Gremium beschäftigt sich aktuell bereits mit der Maskenaffäre, ein zweites erneut mit den rassistisch motivierten Verbrechen des «Nationalsozialistischen Untergrunds».