Typisch Vogtland: Kulinarische Reise entlang des Landratsamtes in Plauen

Grüne Klöße, Schwammespalken oder Bambes – die vogtländische Küche hat einige Facetten zu bieten. Die zahlreichen, typisch vogtländischen, kulinarischen Genüsse finden nun Platz in den Schaukästen entlang der historischen Fassade des Landratsamtes in Plauen. In der neuen Ausstellungsserie „Typisch Vogtland“ gibt es die Gelegenheit in die vogtländischen Pfannen und Töpfe zu schauen. Die vogtländische Küche ist bekannt für gut gewürzte, deftige Speisen. Dabei spielt vor allem die Kartoffel eine wichtige Rolle.