TV Selb-Plößberg: Bayerischer Fußballverband lädt zum Dorfkick ein

Frauen-Fußball wird immer beliebter. Immer mehr Menschen fiebern vor dem Fernseher mit, wenn die Nationalmannschaft um den EM- oder WM-Titel ringt. Viele Mädchen bekommen da vielleicht selbst Lust, einmal die Fußballschuhe zu schnüren. Der Bayerische Fußballverband will sie dazu animieren und veranstaltet am Abend den sogenannten BFV-Dorfkick. Der findet ab 18.30 Uhr auf dem Sportplatz des TV Selb-Plößberg statt. Die Veranstaltung richtet sich nicht nur an Mädchen, sondern auch an Frauen, die Lust auf Fußball haben. Im Vordergrund sollen am Abend Teamgeist, Spaß am Fußball und ein Erlebnis in familiärer Atmosphäre stehen.