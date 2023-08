TV Hallerstein: Faustball-Schnuppercamp im September

Viele Kinder spielen Fußball im Verein, Faustball ist schon eher etwas außergewöhnliches. Nicht so beim Turnverein Hallerstein. Er leistet eine große Jugendarbeit und ist mit den Faustballern auch sehr erfolgreich. Die Männermannschaft spielt in der Bayernliga, die U12 fährt im September zu den deutschen Meisterschaften. Um noch mehr Kinder für den Sport zu begeistern, veranstaltet der Verein am letzten Ferienwochenende ein Faustball-Schnuppercamp:

So Michael Lang vom TV Hallerstein. Anmeldungen für das Camp sind online möglich.