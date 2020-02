TV-Darstellerin Wöhrl kann nicht von der Politik lassen

Rust (dpa) – Die Fernsehdarstellerin und frühere CSU-Politikerin Dagmar Wöhrl («Die Höhle der Löwen») hält nach 23 Jahren im Bundestag nichts von politischer Abstinenz. «Ich bin durch und durch ein politischer Mensch und nehme regen Anteil an dem, was in der Politik passiert», sagte die 65-Jährige im Europa-Park in Rust bei Freiburg der Deutschen Presse-Agentur. In der Zeitung lese sie immer zuerst den Politikteil, im Fernsehen schaue sie am liebsten politische Debatten: «Mandat und Verantwortung habe ich abgegeben, meine Leidenschaft ist geblieben.» Sie schaffe es nicht, Politik neutral zu verfolgen. Wöhrl war Bundestagsabgeordnete von 1994 bis 2017. Seit 2017 ist sie bei Vox in der Sendung «Die Höhle der Löwen» zu sehen.