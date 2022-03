Turpin pfeift Bayern gegen Salzburg: Als Müller Rot sah

Der Franzose Clément Turpin wird als Schiedsrichter das Achtelfinal-Rückspiel des FC Bayern in der Champions League gegen Red Bull Salzburg leiten. Der 39-Jährige ruft bei den Münchnern vor der Partie an diesem Dienstag (21.00 Uhr) in der Allianz Arena recht unterschiedliche Erinnerungen hervor.

So war Turpin auch auf dem Weg zum Münchner Champions-League-Gewinn 2020 im Einsatz. Er pfiff beim 3:0 im Achtelfinal-Hinspiel in London gegen den FC Chelsea. Beim 3:3 im Gruppenspiel bei Ajax Amsterdam im Dezember 2018 wiederum zeigte der Franzose Thomas Müller nach einem unglücklichen Foulspiel die Rote Karte.

Von bislang fünf Partien in der Königsklasse unter der Leitung von Turpin hat der deutsche Rekordmeister keines verloren. Ein gutes Omen? Das Hinspiel in Salzburg endete 1:1.