Turbine-Kapitänin Zadrazil wechselt zu Bayern München

Potsdam (dpa) – Turbine Potsdams Sarah Zadrazil wird in der kommenden Saison für den FC Bayern München in der Frauen-Fußball-Bundesliga spielen. Die 27 Jahre alte Nationalspielerin unterschrieb einen Vertrag bis 2023, wie die Münchner am Mittwoch mitteilten. Zadrazil hatte zuvor das Angebot zur Vertragsverlängerung bei den Turbinen nicht angenommen.

«Der FC Bayern München ist einer der besten Vereine in Europa mit einer unglaublich guten Mannschaft, perfekten Bedingungen und einer super Stadt. Es ist für mich genau die richtige Adresse, um den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen und mich nochmal auf sportlicher und persönlicher Ebene weiterzuentwickeln», sagte die 72-malige Nationalspielerin und Österreichs Fußballerin des Jahres 2018.

Neben Zadrazil, die Spielführerin ist und als ordnende Hand im Spiel der Potsdamerinnen gilt, verlassen in Lara Prasnikar und Caroline Siems zwei weitere Leistungsträgerinnen den sechsmaligen deutschen Meister.