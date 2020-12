Türkgücü wieder in Quarantäne: Drittliga-Derby verschoben

München (dpa) – Der Fußball-Drittligist Türkgücü München ist erneut in Quarantäne geschickt worden. Wie am Freitagabend mitgeteilt wurde, mussten Spieler, Trainer und Betreuer in Isolation, weil es einen positiven Corona-Befund im Funktionsteam der Münchner gab. Der Person gehe es gut. Wegen der Quarantäne, in die der Aufsteiger bereits einmal zu Saisonbeginn gehen musste, wurde das für den (heutigen) Samstag geplante Derby gegen die SpVgg Unterhaching abgesagt. Einen Nachholtermin gab es zunächst nicht.