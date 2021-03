Türkgücü verliert Heimspiel gegen Rostock

München (dpa) – Türkgücü München hat sein Drittliga-Heimspiel gegen Hansa Rostock verloren und damit wohl auch die minimale Restchance verspielt, noch einmal ins Aufstiegsrennen eingreifen zu können. In der dritten Partie unter Neu-Trainer Serdar Dayat gelang am Montag erneut kein Erfolg, die Hausherren verloren mit 0:3 (0:1).

Im Stadion an der Grünwalder Straße trafen Manuel Farrona Pulido (45.+1), Bentley Baxter Bahn (59.) und Nik Omladic (90.+3) für den Fußball-Traditionsverein von der Ostsee. Die Rostocker verkürzten mit 54 Punkten den Rückstand auf Tabellenführer Dynamo Dresden auf einen Zähler. Der FC Ingolstadt liegt nur einen Punkt dahinter auf dem Aufstiegsrelegationsrang, und das bei einer Partie weniger.

Türkgücü kam besser in das Match, konnte die Überlegenheit in der ersten Halbzeit aber nicht zur Führung nutzen. In der Nachspielzeit traf Farrona Pulido überraschend nach einem Eckball. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Bahn. Den Münchnern fehlten Ideen, zudem hatten sie Pech bei einem Lattentreffer durch Noel Niemann (74.). In der Nachspielzeit sorgte der eingewechselte Omladic für den Schlusspunkt.

