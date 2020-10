Türkei schickt «Oruc Reis» zurück ins Mittelmeer

Türkisches Forschungsschiff beendet Erkundungen in der Ägäis

Baku/Eriwan (dpa) – Trotz eindringlicher internationaler Appelle zur Feuerpause halten die Konfliktparteien in der Unruheregion (…)

Neue Gefechte in der Konfliktregion Berg-Karabach

EU-Sanktionen gegen Belarus, Drohungen gegen die Türkei

Brüssel (dpa) – Unabhängiger, stärker, einflussreicher – so will EU-Ratschef Charles Michel die Europäische Union in der (…)