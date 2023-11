Tuchel nach Experten-Kritik: «Spontan» und «authentisch»

Bayern-Trainer Thomas Tuchel hat im Streit mit den Fußball-TV-Experten Lothar Matthäus und Dietmar Hamann nicht noch einmal nachgelegt. Der Trainer des FC Bayern wurde vor dem Champions-League-Spiel der Münchner am Mittwoch (21.00 Uhr) gegen Galatasaray Istanbul gefragt, wie er das viel diskutierte Drumherum beim 4:0 gegen Borussia Dortmund mit dem zeitlichen Abstand einordne und wie er sich generell auf TV-Situationen vorbereite. «Das ist spontan und bleibt dann auch authentisch», antwortete Tuchel.

Tuchel hatte seinem Ärger über die fortwährenden Kritiken der Sky-Experten in den vergangenen Wochen auch an seiner Arbeit und den Auftritten der Bayern-Mannschaft in dieser Saison Luft gemacht und dabei sehr gereizt reagiert. Man werde von ihm immer «geradeheraus eine Antwort und eine Meinung kriegen», sagte der 50-Jährige. Er sei mit «einer speziellen Berichterstattung unzufrieden» gewesen, sagte Tuchel, führte dies aber inhaltlich nicht weiter aus.