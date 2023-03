Tuchel leitet erste Einheit beim FC Bayern

Thomas Tuchel leitet an diesem Dienstag seine erste Einheit als Trainer des FC Bayern München. Der Nachfolger von Julian Nagelsmann beginnt die Vorbereitung auf den Bundesliga-Kracher gegen Borussia Dortmund mit einer Mini-Delegation um Thomas Müller und Leroy Sané. Nationalspieler wie Leon Goretzka und Joshua Kimmich werden erst im Verlauf der Woche in München erwartet. Ein erstes komplettes Training mit allen Rückkehrern steht voraussichtlich erst am Freitag an.

Eine intensive Vorbereitung auf das Duell um die Tabellenführung ist kaum möglich. Nur zu gerne würde sich der neue Hoffnungsträger Tuchel sicher ein paar Trainingseinheiten Zeit geben, um ein Gefühl für die Mannschaft zu entwickeln. «Ich fürchte nur, es wird keine Zeit geben», sagte der 49-Jährige vor der Partie gegen seinen ehemaligen Verein und derzeitigen Spitzenreiter der Fußball-Bundesliga.

Große Wechsel in der taktischen Systematik oder in den Abläufen vor Spielen sieht der neue Coach in der entscheidenden Saisonphase nicht als nötig an. Vielmehr will Tuchel Vertrauen zu den Spielern aufbauen und ihre Vorfreude auf den deutschen Klassiker steigern.