Tuchel: Ehrgeiz beim FC Bayern «ungebrochen»

Trainer Thomas Tuchel hat unabhängig vom Ausgang des Meisterfinales am Samstag für die kommende Saison mehr Siege vom FC Bayern München versprochen. «I hate to lose» («Ich hasse es, zu verlieren»), sagte Tuchel bei Sky kurz vor dem Anpfiff der entscheidenden Partie beim 1. FC Köln. In der Spielzeit 2023/24 werde der Ehrgeiz beim Rekordmeister «ungebrochen» sein. «Wir werden mit einem Ziel arbeiten – mehr Spiele zu gewinnen, mehr Stabilität zu gewinnen. Und das werden wir auch hinbekommen», sagte Tuchel.