TSV 1860 München verpflichtet Skenderovic und Vrenezi

Fußball-Drittligist TSV 1860 München rüstet sich mit den beiden offensiven Neuzugängen Meris Skenderovic und Albion Vrenezi für die kommende Saison. Der 24 Jahre alte Stürmer Skenderovic hatte in der noch laufenden Regionalliga-Saison 16 Treffer für den 1. FC Schweinfurt 05 erzielt. Der 28-jährige Vrenezi hatte in 30 Ligaspielen für Lokalrivalen Türkgücü München sechs Tore erzielt. Der offensive Mittelfeldspieler kommt ablösefrei an die Grünwalder Straße. Zu Vertragsdetails machten die «Löwen» keine Angaben.