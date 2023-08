TSV 1860 heiß auf Saisonstart: Hiller bleibt Stammtorwart

Der TSV 1860 München startet den nächsten Anlauf auf die Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga mit Euphorie. «Es wird noch nicht alles klappen. Aber ich bin überzeugt, dass meine Mannschaft alles raushauen wird, damit wir ein wichtiges Resultat holen können», sagte Trainer Maurizio Jacobacci einen Tag vor dem Saisonstart an diesem Samstag (14.00 Uhr) gegen den SV Waldhof Mannheim. «Wir haben die letzten vier Spiele alle daheim gewonnen. Das sagt auch was aus. Das erste Spiel ist immer ein spezielles Spiel.» Beide Traditionsclubs würden in der 3. Liga gerne um den Aufstieg mitspielen.

Der 60-jährige Jacobacci klärte am Freitag zudem eine wichtige Personalfrage auf: Marco Hiller wird auch in die neue Spielzeit als Stammtorhüter der «Löwen» starten. «Ich habe mich für Hiller entschieden, weil er eine große Drittliga-Erfahrung hat. Er kennt bestens die Verhältnisse bei 1860», sagte er. «Dazu kommt, dass ein großer Umbruch in unserem Kader stattgefunden hat. Ich will künstlich nichts verändern.»

Tatsächlich haben die Münchner etliche Akteure abgegeben sowie neue Spieler verpflichtet. Der ablösefrei aus Offenbach verpflichtete Torwart David Richter wird sich allerdings erstmal mit der Ersatzrolle hinter Hiller zufriedengeben müssen.

Neben dem ehemaligen deutschen Meister starten am Wochenende drei weitere bayerische Clubs in der 3. Liga. Absteiger Jahn Regensburg empfängt ebenfalls am Samstag (14.00 Uhr) den Aufsteiger SpVgg Unterhaching zum bayerischen Duell. Der FC Ingolstadt mit dem ehemaligen «Löwen»-Coach Michael Köllner tritt zum Abschluss des Spieltags am Sonntag (19.30 Uhr) beim FC Erzgebirge Aue an.