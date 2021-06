Tschüß Bambam: Manuel König-Kümpel verlässt nun endgültig das Wölfe Rudel

Nach fast 30 Jahren Eishockey beendet Manuel König-Kümpel – auch bekannt als „Bambam“ – seine Karriere nun endgültig. Der Torwart der Selber Wölfe wollte eigentlich schon im letzten Jahr die Schlittschuhe an den Nagel hängen. Nach dem Abgang von Florian Mnich während der vergangenen Saison, hat er das Wolfsrudel dann doch noch einmal unterstützt. Der Aufstieg in die DEL2 war ein krönender Abschluss für seine Karriere. Und auch wenn Bambam seine Teamkollegen und die Fans vermissen wird – der Abschied fällt ihm in diesem Jahr leichter als im letzten Jahr. Wie König-Kümpel ankündigt, wird er den Wölfen im Zweifelsfall aber auch weiter als Backup zur Verfügung stehen.