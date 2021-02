Tschechische Arbeitspendler: Güttler schafft Schnelltests für Mitarbeiter_Innen an

Rund 40 Prozent der Unternehmen in Oberfranken sind von der aktuellen Situation an der deutsch-tschechischen Grenze betroffen. Das hat eine aktuelle Umfrage der IHK für Oberfranken ergeben. In Hochfranken spürt jedes zweite Unternehmen die Auswirkungen. Eines von ihnen ist Güttler in Hof. 48 Berufskraftfahrer aus dem östlichen Nachbarland arbeiten dort und viele von ihnen müssen täglich über die Grenze. Güttler ist zwar ein systemrelevantes Unternehmen und damit dürfen die Pendler über die Grenze – sie brauchen aber auch einen negativen Test, der nicht älter als 48 Stunden ist. Deshalb nimmt die Spedition die Test-Situation selbst in die Hand: Mit 1200 Corona-Schnelltests und einer qualifizierten Mitarbeiterin, die die Rachenabstriche nimmt. Das entspannt die Lage etwas, betont der Gesamtleiter Fuhrparks der Güttler Logistik GmbH – Marco Mirwald. Die Hälfte der Tests hat die Stadt Hof dem Unternehmen kostenlos zur Verfügung gestellt.