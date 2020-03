Tschechien schließt die Grenzen: Ausnahmen gibts für Pendler

Das Coronavirus schränkt das tägliche Leben weiter ein. Unser Nachbarland Tschechien hat in der Nacht zu heute seine Grenzen geschlossen. Ausländer aus Hochrisikoländern – dazu zählt auch Deutschland – dürfen nicht mehr einreisen. Für Arbeitspendler gibt es Ausnahmen. Die tschechische Regierung hat außerdem den Notstand für 30 Tage ausgerufen.

Das Einreiseverbot gilt für alle, die aus besonders betroffenen Gebieten einreisen wollen.

Aus dem Einreiseverbot ausgenommen sind Tschechische Staatsangehörige und Ausländer mit Aufenthaltstitel in Tschechien. Sie müssen sich aber auf Gesundheitsprüfungen mit Temperaturmessungen und in einzelnen Fällen auch auf Quarantänemaßnahmen einstellen. Zudem dürfen sie nicht wieder in Risikoländer ausreisen. Die Ausreise von Reisenden aus Tschechien sei aber möglich. Das Auswärtige Amt gibt an, dass für den grenzüberschreitenden Verkehr nach Deutschland nur noch ausgewählte Grenzen geöffnet sind. Mehr dazu auf unserer Website.

Für den grenzüberschreitenden Verkehr nach Deutschland sind nach Angaben des Auswärtigen Amts nur noch die Grenzübergangsstellen Breitenau, Schirnding, Waidhaus, Furth i.W., Reitzenhain, Bayr. Eisenstein und Philippsreuth geöffnet.

(Quelle: News5)