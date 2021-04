Tschechien: Notstand aufgehoben

Unser Nachbarland Tschechien befindet sich seit gestern nicht mehr im Notstand. Seit Anfang Oktober war das dort der Fall, die Zahl der Corona-Infektionen und auch der Toten so hoch wie in fast keinem anderen Land in Europa. Durch die direkte Nachbarschaft und die tausenden Einpendler_innen aus Tschechien hat sich das auch in Hochfranken, im Landkreis Tirschenreuth und im Vogtland in den Infektionszahlen widergespiegelt. Grenzkontrollen und Sonderregelungen waren die Folge.

Die Zahl der Neuinfektionen ist zwar immer noch dreimal so hoch als in Deutschland – trotzdem fallen nun einige Beschränkungen, die die Mobilität einschränken, weg. Außerdem öffnen Grundschulen und Kitas wieder. In den Schulen gilt allerdings Test- und Maskenpflicht – wie auch bei Unternehmen und im öffentlichen Raum müssen ebenfalls Masken getragen werden. Einzelhandel und Gastronomie bleiben jedoch erst einmal geschlossen.