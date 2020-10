Tschechien: Neue Corona-Rekord-Zahlen trotz verschärfter Regeln

Trotz verschärfter Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie steigen die Corona-Zahlen in Tschechien weiter an. Allein am Mittwoch wurden 9.544 neue Fälle verzeichnet. Laut dem Gesundheitsministerium in Prag der höchste Wert an einem Tag seit Beginn der Pandemie. Die Gesamtzahl der jemals Infizierten stieg damit auf knapp 140.000. Rund 2.700 Menschen werden im Krankenhaus behandelt. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung stieg auf 1.172. Seit Mittwoch sind in Tschechien alle Restaurants, Kneipen und Bars geschlossen – der Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit ist verboten – alle Schulen haben Fernunterricht eingeführt – es dürfen sich sowohl drinnen als auch draußen nur noch maximal sechs Menschen treffen – Sport- und Kulturveranstaltungen sind untersagt und die Maskenpflicht wurde ausgeweitet.