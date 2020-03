Tschechien: Kabinett ruft nationalen Notstand aus

Viele aus der Euroherz-Region nutzen den kurzen Weg nach Tschechien, um Bekannten einen Besuch abzustatten, zu tanken oder einkaufen zu gehen. Unser Nachbarland Tschechien schließt jetzt aber weitgehend seine Grenzen für alle Deutschen, die keinen festen Wohnsitz in Tschechien haben. Grund ist der Corona-Virus. Auch der internationale Bahn- und Fernbusverkehr wird unter anderem nach Deutschland eingestellt. Das berichtet die deutsche Presseagentur. Außerdem müssen sich alle, die nach Tschechien wollen, auf Grenzkontrollen einstellen. Der Übertritt ist nur an ausgewiesenen Grenzübergängen möglich. Für Arbeitspendler soll es Außnahmen geben. Die Maßnahme tritt in der Nacht auf morgen in Kraft. Derweil ruft das Kabinett in Prag für 30 Tage den nationalen Notstand aus und untersagt den Bürgern die Reisen in sogenannte Risikogebiete – dazu gehört auch Deutschland.