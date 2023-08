Trunkenes Fahren: Ehepaar muss beide Führerscheine abgeben

Ein 29-Jähriger hat im schwäbischen Memmingen an einer roten Ampel seine Reifen mehrere Sekunden lang durchdrehen lassen und (…)

In Schwaben haben Unbekannte ein Seil über eine Straße gespannt. Eine 26-jährige Autofahrerin, die Freitagnacht auf der (…)

Seil über Straße in Schwaben gespannt: Polizei ermittelt

Mann gibt in Kempten zwei Schüsse mit Pistole ab

In Kempten hat ein Mann am Montag mit einer Pistole zwei Schüsse in die Luft abgegeben. Ein Zeuge hatte den ersten Schuss (…)