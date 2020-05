Trump: Biden sollte sich zu Übergriff-Vorwurf äußern

Washington (dpa) – US-Präsident Donald Trump meint, sein voraussichtlicher Herausforderer bei der Wahl im November, Joe Biden, sollte sich zu den gegen ihn vorgebrachten Vorwürfen eines sexuellen Übergriffs äußern.

Zu den Anschuldigungen gegen Biden an sich könne er nichts sagen, erklärte Trump am Donnerstagabend (Ortszeit) auf Nachfrage in Washington. «Ich kann nur sagen, dass ich denke, er sollte sich dazu äußern.» Trump sagte weiter: «Es könnten falsche Anschuldigungen sein.» Er selbst sei bereits falschen Anschuldigungen solcher Art ausgesetzt gewesen, auch anderen sei das passiert.

Vorwürfe zu einem angeblichen sexuellen Übergriff in den 90er Jahren werfen derzeit einen Schatten auf die Präsidentschaftsbewerbung des Ex-US-Vizepräsidenten Biden. Eine frühere Mitarbeiterin aus Bidens Zeiten als US-Senator, Tara Reade, beschuldigt den heute 77-Jährigen, er habe sie 1993 in einem Senatsgebäude gegen eine Wand gedrückt, unter ihren Rock gegriffen und sei mit seinen Fingern in sie eingedrungen. Bidens Kampagne hat die Anschuldigungen deutlich zurückgewiesen, der Demokrat selbst hat sich bislang noch nicht dazu geäußert. Der Fernsehsender MSNBC schrieb am Donnerstag auf Twitter, Biden wolle in einer Sendung am Freitagmorgen (Ortszeit) erstmals auf die Anschuldigungen reagieren.

Reade hatte ihre Vorwürfe vor mehreren Wochen in einem Podcast publik gemacht. Große US-Medien, darunter die «Washington Post» und die «New York Times», starteten daraufhin Recherchen, sprachen mit Reade, damaligen Weggefährten der Frau und früheren Mitarbeitern von Biden. Eindeutige Belege für ihre Darstellung fanden sie nicht. Die Schilderungen der Frau werfen einige Fragen auf. Es kamen zuletzt allerdings nach und nach weitere Informationsschnipsel dazu an die Öffentlichkeit – was den Druck auf Biden steigerte, sein Schweigen zu brechen.

Auch Trump war in der Vergangenheit mehrfach Anschuldigungen sexueller Übergriffe ausgesetzt. Diverse Frauen warfen ihm sexuelle Belästigung bis hin zu Vergewaltigung vor, was er allesamt zurückwies. Während des Wahlkampfes 2016 war außerdem eine alte Tonaufnahme publik geworden, in der sich Trump anzüglich und herabwürdigend über Frauen äußerte – und darüber, dass er sie überall anfassen könne.