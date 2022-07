Trump befeuert Spekulationen über Kandidatur 2024

Seit seiner Abwahl kokettiert der Ex-US-Präsident mit einer weiteren Bewerbung fürs Weiße Haus. Jetzt spricht er in einem Interview von (…)

Bannon wird ein wichtiger Anteil an Trumps Wahlerfolg 2016 nachgesagt. Der einstige Chefstratege hat sich geweigert, vor dem (…)

Untersuchungsausschuss fordert Konsequenzen für Trump

Trump soll am 6. Januar 2021 von allen Seiten aufgefordert worden sein, die Gewalt am US-Kapitol zu stoppen. Doch in der entscheidenden (…)