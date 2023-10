Trümmerfeld nach Unfall: Hofer Polizei sucht Zeugen

Ein regelrechtes Trümmerfeld hat am frühen Sonntagmorgen ein Autofahrer in der Hofer Innenstadt hinterlassen. Er war gegen 2.30 Uhr auf der Poststraße in Richtung Westendstraße unterwegs als er von der Fahrbahn abgekommen ist und einen Grünstreifen durchquert hat. Das Fahrzeug ist dabei gegen eine Holzkonstruktion gekracht. Das Auto wurde dadurch beschädigt, sodass Betriebsflüssigkeit ausgelaufen ist. Der Fahrer ist einfach weiter gefahren. Polizeibeamte haben das Auto wenig später verlassen in der Jahnstraße gefunden. Teile der Holzkonstruktion steckten noch im Unterboden. Der stark alkoholisierte Fahrer und seine Beifahrerin sind jedoch an den Standort des Fahrzeugs zurückgekehrt. Sie mussten sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 18.000 Euro. Zeugen des Unfalls sollen sich bei der Polizeiinspektion Hof melden.