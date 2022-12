Trübes Wetter, Neuschnee und Glätte in Bayern

Zum Saisonstart in einigen bayerischen Skigebieten hat sich das Wetter trüb und verschneit gezeigt. Vor allem in Südbayern rechnete der Deutsche Wetterdienst am Samstag tagsüber mit Schneefällen und Dauerfrost. Auch für den Norden des Freistaates wurde leichter Schneefall erwartet. Die Höchsttemperaturen lagen zwischen -3 bis +2 Grad.

Am vergangenen 2. Adventswochenende hatte als zunächst das Skigebiet unterhalb der Zugspitze geöffnet. An diesem Samstag folgten die Gebiete Oberstdorf an Fellhorn und Kanzelwand und Ifen. In einer Woche wollen dann auch die bei Oberbayern und Münchnern beliebten Skigebiete am Spitzingsee und am Sudelfeld den Betrieb aufnehmen. Trotz Dauerfrost und Ski-Saison: Es gebe am Samstag «nicht mehr und nicht weniger» Unfälle und Verkehr als sonst in Oberbayern, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd.

Für die Nacht auf Sonntag erwartet der Deutsche Wetterdienst vor allem für Südbayern weitere Schneefälle. Im Alpenvorland sollen etwa 5 bis 10, in den Alpen 15 und in Staulagen bis zu 20 Zentimeter Neuschnee fallen. Auch mit Glätte rechnet der DWD. Über den Tag soll es in ganz Bayern weitestgehend wolkig sein.