Trüber Winter-Samstag in Bayern, Sonne am Sonntag

Bayern hat einen meist trüben und kalten Januar-Samstag erlebt. Die Wintersportler in den bayerischen Alpen und den Mittelgebirgen mussten meist ohne Sonnenstrahlen auskommen, konnten aber dafür bei kühlen Temperaturen teils wieder gute Schneebedingungen nutzen. Für die Nacht zum Sonntag warnte der Deutsche Wetterdienst erneut vor vereinzelter Glätte und örtlichem Nebel mit Sichtweiten unter 150 Meter.

Am Sonntag beginnt der Tag oft wieder trüb, allerdings könnte es an den Alpen unter vorübergehendem Hochdruckeinfluss bei leichtem Dauerfrost einige Sonnenstunden geben. In andere Regionen hingegen hält sich die Hochnebeldecke länger. Am Montag könnte es für einige Zentimeter Schnee reichen. «Eine Front zieht mit Schnee oder Schneeregen durch. Im Flachland wird der nasse Schnee kaum liegen bleiben. Die Wetterlage stellt sich dann etwas um, ingesamt wird es windiger und etwas milder», sagte ein DWD-Meteorologe.