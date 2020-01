Trotz Zugeständnissen: Konflikt in Frankreich geht weiter

Paris (dpa) – Die französische Regierung hat im Konflikt um die Rentenreform deutliche Zugeständnisse an die Gewerkschaften (…)

Paris (dpa) – Frankreichs Premierminister Édouard Philippe will am Samstag Bewegung in den festgefahrenen Streit mit den (…)

Frankreichs Premier will Vorschläge zu Rentenreform vorlegen

Paris (dpa) – Fünf Wochen nach Beginn der Dauerstreiks sind in ganz Frankreich wieder Hunderttausende gegen die geplante (…)

Paris (dpa) – Nach knapp drei Streikwochen gegen die Rentenreform zeichnet sich in Frankreich keine grundlegende Entspannung ab. (…)

Keine Streikpause zu Weihnachten in Frankreich

Paris (dpa) – Streikende Bahnmitarbeiter haben den französischen Schienenverkehr am Vorweihnachtswochenende teilweise um Erliegen (…)

Bahnchaos lähmt Vorweihnachtsverkehr in Frankreich

Streiks in Frankreich dauern auch am Wochenende an

Paris (dpa) – Am zweiten Wochenende in Folge sollen in Frankreich die Streiks gegen die geplante Rentenreform fortgesetzt werden. (…)