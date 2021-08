Trotz widriger Umstände für Schausteller: Planungen für Märkte in Hof laufen

Die Einnahmen fehlen und die staatlichen Hilfsprogramme greifen nicht so, wie sie eigentlich gemeint sind. So stellt Martin Fuhrmann, der unter anderem den Hofer Weihnachtsmarkt betreibt, die aktuelle Situation der Schausteller dar. Viele Kollegen von ihm müssen bereits Kredite aufnehmen oder ihre Altersvorsorge aufbrauchen. Daher ist zumindest ein Lichtblick, dass hier in Hof einige Veranstaltungen machbar sind:

Andere Städte und Kommunen verhalten sich laut Fuhrmann anders: Hier erhalten Schausteller nur dann ernsthafte Anfragen, wenn die Kommunen einen Vorteil für ihren eigenen Einzelhandel sehen. Daher müsse der Staat schnellstmöglich für die Schausteller Normalität schaffen, so Fuhrmann weiter.