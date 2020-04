Trotz Verschiebung: Luisenburg-Festspiele installieren ihr spektakuläres Zeltdach auch in diesem Jahr

Auch wenn es durch die Corona-Pandemie in diesem Jahr auf der Luisenburg bei Wunsiedel keine Aufführungen gibt, haben die Verantwortlichen das spektakuläre Zeltdach über dem Zuschauerraum aufgespannt. Das sei notwenig, um irreparable Schäden zu vermeiden, so Pressesprecher Christoph Kaldonek. Das Dach lagert in den Wintermonaten zusammengefaltet vor Wind und Wetter geschützt im Zuschauerraum. Jeweils nach Ende der Spielzeit wird es so trocken wie möglich verpackt. Allerdings birgt diese Lagerung Risiken: Feuchtigkeit und Schmutz setzen dem Material zu, so dass es zu Schimmelbildung und hoher Materialbelastung kommen kann. Das kann im Extremfall bis zur Zerstörung des Dachs führen.