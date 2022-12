Trotz verkaufsoffenem Sonntag: Forum für Demokratie und Freiheit demonstriert wieder

In der Vorweihnachtszeit geht es meistens etwas besinnlicher zu. Die Demonstranten des „Forums für Demokratie und Freiheit“ legen aber auch an den Adventswochenenden keine Pause ein. Morgen demonstrieren sie wieder, obwohl in Plauen derzeit mehrere Weihnachtsmärkte und sogar ein verkaufsoffener Sonntag stattfinden. Wie die Freie Presse berichtet, hätten Stadträte schon in Frage gestellt, ob der Neustadtplatz nicht eher als Parkplatz gebraucht werde. Dieser Einwand wurde von Bürgermeisterin Kerstin Wolf jedoch zurückgewiesen. In der Vergangenheit ging es den Teilnehmenden meist um die aktuelle Energiekrise und die Russlandpolitik der Bundesregierung. Morgen kann es im Plauener Stadtgebiet wegen der Kundgebung wieder zu Einschränkungen kommen, unter anderem bei der Straßenbahn.

