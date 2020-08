Trotz Übungsstillstand: Feuerwehr ist personell gerüstet

Die Corona-Krise hat bisher keine nennenswerte Einschränkungen bei der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr im Raum Wunsiedel notwendig gemacht. So Kreisbrandrat Wieland Schletz auf Nachfrage von Radio Euroherz. Der Übungsbetrieb für die Schulungen von Einsätzen ist zwar zunächst nahezu zum Erliegen gekommen. Jedoch sind seit Mai wieder Übungen in Staffelstärke von sechs Mann und auch seit Juni in Gruppenstärke von neun Personen möglich. Schletz rechnet damit, dass gegen Ende August auch wieder ein kompletter Feuerwehrzug Übungen bestreiten kann. Dies hängt aber natürlich vom aktuellen Infektionsgeschehen ab. Der Disziplin der Einsatzkräfte ist es auch zu verdanken, dass es bisher zu keinen infektionsbedingten Ausfällen bei der Feuerwehr kam, so Schletz weiter.

